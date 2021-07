“Brozovic non si tocca”, la prima richiesta di Inzaghi. Ora il rinnovo, il croato vuole…

Il centrocampista tratterà il rinnovo con l'Inter, la sua richiesta è di un ingaggio superiore ai 3,5 milioni di euro

"La conferma di Brozo è stata la prima vera richiesta che Simone ha fatto alla società una volta raccolta ufficialmente l’eredità di Antonio Conte e metabolizzato il bisogno di sacrificare un big. “Ma Brozo non si tocca” è stato più o meno il concetto espresso da Simone al club. Un play così, capace di dettare i ritmi del gioco con la stessa disinvoltura con cui presidia le linee di passaggio ed organizza il pressing offensivo, in giro non si trova facilmente. Quindi pazienza se il contratto è in scadenza nel 2022, l’Inter di Inzaghi avrà al timone il croato. Se poi si riuscisse a rinnovare l’intesa, per la serenità di tutti, meglio ancora", spiega La Gazzetta dello Sport.