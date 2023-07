FCIN1908 / Inter, Cuadrado è atterrato a Milano: domani visite mediche e firma

Juan Cuadrado è arrivato a Milano: l'esterno colombiano classe '88 è atterrato poco fa all'aeroporto di Linate, come documentato da Fcinter1908. Bocca cucita per l'ex Juventus, scortato dallo staff dell'Inter fin dentro la vettura che lo porterà in hotel. Domani sono in programma le visite mediche di rito, dopo di che il Panita apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà per una stagione al club di viale della Liberazione.