1 di 2

COSA DICE IL BILANCIO INTER

Getty Images

Esiste una tecnica di comunicazione che prevede di raccontare una frottola (o una mezza verità, ovviamente quella che più comoda) e ripeterla e farla ripetere tante volte da convincere chi non vede l’ora di essere convinto che sia verità assoluta. Utilizzata in politica anche in passato, specie negli ultimi 30 anni circa, è diventata strategia comune in questi anni di boom social su qualunque argomento. Uno si alza una mattina, la spara, qualcuno la riprende, la fa rimbalzare, la ripropone, torna al primo che rimarca e alla fine per molti…“gli asini volano”. Solo che i vecchi proverbi hanno sempre solide basi e “le bugie hanno le gambe corte”.

Stiamo parlando di “patrimonio netto” e in particolare di “copertura perdite” di FC Internazionale SpA.

Ne avevamo già scritto qualche mese fa (https://www.fcinter1908.it/copertina/inter-patrimonio-netto-positivo-dati-ufficiali/ ) ma siccome “autorevoli” commentatori televisivi ripetono la frottola del Patrimonio Netto e che dovranno essere coperti 340 milioni di perdite, ci vediamo costretti a riprendere l’argomento e ribattere la frottola al di là della rete.

Riprendiamo la tabella pubblicata nel bilancio civilistico al 2022/2023. Al 30/06/2023 la situazione era la seguente:

Patrimonio netto negativo per 109 milioni. Nello stesso bilancio ci veniva comunicato che la proprietà (allora Zhang) aveva provveduto a ottobre 2023 a convertire 76 milioni di crediti vantati in “versamenti in conto futuro aumento di capitale”che aggiunti ad una precedente operazione analoga per l’importo di 10 milioni (evidenziata nello screen) coprivano interamente la perdita di esercizio di 83 milioni, come richiesto dalle norme del codice civile relative alle società di capitale.

Successivamente, alla data del 31/03/2024 è stata effettuata un’altra operazione di conversione crediti in “versamenti in conto futuro aumento di capitale” per l’importo di 22 milioni di euro.