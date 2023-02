FCIN1908 / Inter, oggi 2 confronti ad Appiano. Inzaghi-squadra: ecco di cosa si è parlato

Come appreso da FCINTER1908, due sono stati i confronti in agenda ad Appiano Gentile oggi. Nel primo si sono seduti al tavolo la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi. Il contenuto del confronto? La traccia è quella che ha sotteso le dichiarazioni di Beppe Marotta, raccolte e mandate in onda nella giornata di ieri da Sky. Successivamente c'è stato un confronto tra Inzaghi e la squadra. E la questione dibattuta non riguarda naturalmente solo il rendimento dell'Inter in trasferta ma il rendimento dei nerazzurri in generale. La squadra non può più permettersi leggerezze o errori. La richiesta è quella di "svegliarsi" subito per non mandare all'aria gli obiettivi che questa società si aspetta. Il gruppo di Inzaghi dovrà dimostrare senza esitazioni di aver imparato dai propri errori. Per quegli errori non c'è più tempo.