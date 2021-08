FCIN1908 / Inter, nuovo arrivo per la Primavera: fatta per Lubishtani, i dettagli

I nerazzurri pescano ancora in casa Chievo: dopo Martini e Aidoo arriva anche il terzino sinistro classe 2004

Nuova operazione in entrata per il settore giovanile dell'Inter: i nerazzurri, secondo quanto appurato da Fcinter1908, hanno messo le mani su Donart Lubishtani, terzino sinistro classe 2004 svincolato dal Chievo. Nato in Svezia, cresciuto calcisticamente nel Malmö e nel giro delle Nazionali giovanili del Kosovo, farà parte della formazione Primavera allenata da Cristian Chivu. Operazione conclusa, ufficialità che arriverà a breve.