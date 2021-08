FCIN1908 / Inter, il punto sugli infortunati D’Ambrosio e Gagliardini. E il piano Sanchez

Le ultime da Appiano Gentile: rosa al completo con il rientro di Bastoni, Barella e Lautaro. Il punto sui giocatori infortunati e sui tempi di recupero...

Gruppo al completo, in casa Inter . Simone Inzaghi può finalmente lavorare con tutti i giocatori della rosa, soprattutto con quelli che più hanno prolungato le vacanze. I più attesi. Stamattina ad Appiano Gentile sono arrivati Alessandro Bastoni , Nicolò Barella e Lautaro Martinez in ordine scaglionato. In mattinata si sono sottoposti al test del tampone, in attesa di ritrovare il campo e i compagni nell'allenamento pomeridiano (più probabilmente per sedute individuali, inizialmente).

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, le condizioni di Danilo D'Ambrosio migliorano di giorno in giorno: il giocatore si riaggregherà presto al resto del gruppo. Più lento invece il recupero di Roberto Gagliardini, da rivalutare in settimana dopo la brutta distorsione presa in allenamento settimana scorsa. Il centrocampista potrebbe averne per 2/3 settimane e tornare disponibile tra la prima e la seconda partita di campionato. Intanto lo aspetta una settimana di terapie, lontano dal campo. Anche Alexis Sanchez lavora per ritrovare la forma migliore. Per quanto riguarda le amichevoli l'impiego del giocatore cileno sembra più probabile contro la Dinamo Kiev che contro il Parma. L'idea è di non forzare nessun recupero, ma la prima contro il Genoa è già un appuntamento molto sentito in casa Inter. A seconda di chi sarà disponibile si premerà (o meno) sull'acceleratore. Anche perché Lautaro Martinez, contro il Genoa, non ci sarà per squalifica.