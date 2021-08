Sanchez, bene la ripresa: deve fare il titolare col Genoa, Inzaghi gli evita le amichevoli?

Alexis Sanchez è tornato ad allenarsi ad Appiano da una settimana. Il cileno sta seguendo un percorso personalizzato

Alexis Sanchez è tornato ad allenarsi ad Appiano da una settimana. Il cileno, rientrato con un fastidio muscolare dalla Copa America, sta seguendo un percorso personalizzato che dovrà portarlo in forma per la partita contro il Genoa, esordio di campionato per l'Inter. Il cileno, infatti, dovrà giocare titolare vista la squalifica di Lautaro Martinez.

Per questo motivo, Simone Inzaghi potrebbe decidere di risparmiare a Sanchez le due amichevoli contro Parma e Dinamo Kiev, per averlo tirato a lucido per l'esordio in Serie A. La prima settimana di preparazione ha regalato sensazioni positive.