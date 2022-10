FCIN1908 / Inter-Salernitana, Inzaghi recupera Correa. Lukaku, la nuova tabella di marcia

Dopo la scorpacciata di emozioni al Camp Nou, l'Inter è tornata a concentrarsi sul campionato. La squadra ha confermato, quando è perfettamente unita e determinata nelle intenzioni, che può rappresentare un pericolo per tutti. Intanto Simone Inzaghi può gioire per i primi recuperi dall'infermeria. Cordaz e Correa tornano a disposizione del mister. L'attaccante argentino ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo ed è pronto. Con il Tucu aumentano le opzioni in attacco al momento decisamente per la lunga assenza di Lukaku .

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, anche in virtù del rientro del Tucu Correa nella lista dei convocati, l'Inter ha deciso di non correre rischi e di non forzare il recupero di Romelu Lukaku (che ha svolto lavoro a parte). Il belga, che scalpita e che è stanco di seguire la sua Inter davanti ad uno schermo, si sottoporrà a nuovi esami all'inizio della prossima settimana. Inzaghi confida su un ok per riprendersi Big Rom in gruppo e puntare deciso alla sfida contro la Fiorentina (e poi a quella di Champions League, contro il Viktoria Plzen). Anche Marcelo Brozovic si sottoporrà a nuovi accertamenti nel corso della settimana prossima. Per il centrocampista croato, al momento, non ci sono ancora ipotesi di rientro. Simone Inzaghi non incontrerà i giornalisti in conferenza stampa domani, ma analizzerà la sfida in programma domenica attraverso i canali ufficiali del club.