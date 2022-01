FCIN1908 / Inter, Sensi va alla Sampdoria: giocatore in viaggio per Genova

Stefano Sensi sarà a breve un giocatore della Sampdoria. Alla fine si è conclusa positivamente la trattativa tra Inter e liguri

Stefano Sensisarà a breve un giocatore della Sampdoria. Il centrocampista dell'Inter, secondo quanto appurato da Fcinter1908, è in viaggio verso Genova per sottoporsi alle visite mediche. Per lui prestito fino a giugno alla corte di Marco Giampaolo.