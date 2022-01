Sky – Inter, avanti tutta per Gosens. E’ fatta per Sensi alla Sampdoria: le ultimissime

Se la Juventus è a un passo dal piazzare il grande colpo Vlahovic dalla Fiorentina, l'Inter non sta certo a guardare

Se la Juventus è a un passo dal piazzare il grande colpo Vlahovic dalla Fiorentina, l'Inter non sta certo a guardare. Secondo ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, infatti, procede spedito il discorso con l'Atalanta per provare a portare subito a Milano Robin Gosens, esterno sinistro tedesco attualmente infortunato e da tempo nel mirino dei nerazzurri. La trattativa sta andando avanti rapidamente e in maniera molto positiva: secondo Sky, bisognerà tenere alta l'attenzione su questo fronte nelle prossime ore.

Ma sono momenti caldi, in casa Inter, anche sul piano delle uscite: l'emittente, infatti, sostiene che da Viale della Liberazione avrebbero dato il via libera definitivo alla partenza di Stefano Sensi (in prestito secco) in direzione Sampdoria. E' fatta, dunque, per il trasferimento del centrocampista a Genova.