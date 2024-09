Cosa cambia per domani con la nuova formula?

"Prima dopo due partite potevi fare bilanci, provare a capire come potesse andare il girone. Questa formula è avvincente, con partite in più e difficoltà in più. Il calendario non è semplicissimo, ma dovremo essere bravi ad affrontare partita dopo partita con una formula più avvincente".

I reparti devono essere più vicini quando rifiatate in campo?

"La concentrazione è un elemento importantissimo. Abbiamo nostri principi, li portiamo avanti da diverso tempo, ma ci sono momenti in cui la squadra si deve compattare di più. L'Inter si era rivista già prima di Udine, bisogna dare continuità alle prestazioni, senza concedere nulla. Se quelle occasioni non fossero entrate domenica, staremmo parlando di altro. In questo momento bisogna prestare più attenzione".

Questa nuova formula si adatta di più al vostro rendimento?

"Il tempo lo dirà. Abbiamo sempre passato il girone con facilità, quest'anno si fatica a fare calcoli. E' un tutti contro tutti, bisognerà prestare molta attenzione. Domani grandissima attenzione alla Stella Rossa, molto ben allenata e con ottimi elementi. Sarà una partita con insidie".

Come adatti il turnover?

"Devo ancora decidere per quanto riguarda gli attaccanti. Probabilmente avranno buone possibilità di giocare tutti e quattro, devo ancora decidere in che modo. Il turnover lo intendo come bisogno di tutti, soprattutto ora in cui ci sono tante partite. Non ho mai ragionato in staffette su più partite, mi baso di volta in volta su ciò che vedo".

Pensiero su quello che è successo stamattina?

"La società sa che c'è un'indagine in corso e ci ha chiesto di non dire niente su ciò che è accaduto".

Frattesi può fare tre partite di fila senza Barella?

"Sto valutando. Sta bene, è in salute e cercheremo di valutare".

Giusto dire, come ha detto Bisseck, che la scorsa stagione è stata eccezionale?

"Alzare l'asticella più in alto ancora è difficile. In questo momento tutte stanno cercando certezze come stiamo facendo noi, ci serve quella continuità che ci può far fare la differenza. Bisseck mi è piaciuto molto a Udine, deve continuare a lavorare in questo modo".

Zielinski?

"Giocherà senz'altro, sto decidendo gli altri due".

Avete analizzato i due gol subiti a Udine?

"Sì, e c'è un concorso di colpe in entrambi i gol. Sul primo Thuram sale e la squadra deve salire, deve pulire l'area: non ci deve essere il giocatore che mette il cross, bisogna posizionarsi meglio. Sul secondo gol, cosa difficilissima ma leggo che ha colpa un determinato giocatore: c'è una concomitanza di errori. Ho letto di Bisseck, Darmian, Acerbi, De Vrij: è colpa di tutti e cinque se abbiamo preso gol, non potete dire che è colpa di un singolo. È stata colpa di tutta l'Inter, a partire dagli attaccanti. Tutti devono fare meglio, in tutte le cose che hanno fatto: è stato motivo di analisi".

Dumfries dal primo minuto? Ha rinnovato?

"Penso che non sia stato ancora annunciato, ma sono molto contento della notizia. Denzel è un giocatore importante e domani, al pari di Zielinski, è un giocatore che posso dire con certezza giocherà".