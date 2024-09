Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria con l'Udinese: "In questo momento Acerbi è più visto come giocatore di mentalità che ti dà concentrazione ma preferisce tenerlo in mezzo piuttosto che metterlo da una parte perché ci vuole più dinamismo.