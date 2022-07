FCIN1908 / Inter, arrivati in sede Vidal e l’agente: si chiude per la rescissione

La trattativa tra l'Inter e Arturo Vidal per la rescissione del contratto è entrata nella fase più calda: il centrocampista cileno, come documentato dall'inviato di Fcinter1908, dopo essere stato in Brasile per definire il suo accordo con il Flamengo è appena arrivato nella sede del club nerazzurro, accompagnato dal suo agente Fernando Felicevich. L'addio dopo due stagioni a Milano è ormai sempre più vicino.