FCIN1908 / Joao Mario, non risultano offerte: le posizioni di Inter e Sporting

Il club lusitano intende riscattare il centrocampista, ma per il momento non sono stati mossi passi ufficiali

Il futuro di Joao Mario rimane ancora tutto da definire: tornato nel club che lo ha cresciuto e lanciato, lo Sporting Lisbona, il centrocampista portoghese ha ritrovato la fiducia e la continuità di impiego dei tempi migliori, con un rendimento cha ha ampiamente soddisfatto la dirigenza dei Leões. Dal Portogallo, nella giornata di oggi, sono giunte voci di una presunta offerta del club lusitano per riscattare il giocatore , in prestito fino al termine della stagione e sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2022.

Tuttavia, secondo quanto appurato da Fcinter1908, al momento non risulta alcuna proposta ufficiale per il trasferimento a titolo definitivo di Joao Mario. Le volontà dei due club coincidono, con l'Inter che non avrebbe problemi a cedere un calciatore che non rientra più nei piani tecnici e societari e con lo Sporting Lisbona che non ha mai nascosto la sua intenzione di riscattarlo. Le parti si rivedranno nei prossimi mesi per trovare un'intesa economica che possa soddisfare tutti quanti e chiudere il cerchio.