Sporting, offerti 7 milioni di euro per Joao Mario: l’Inter rifiuta, si tratta

Il prestito del centrocampista portoghese scade al termine della stagione: Inter e Sporting Lisbona cercano l'intesa per il riscatto

Nello Sporting Lisbona che viaggia spedito verso la conquista del titolo di campione del Portogallo (ancora imbattuto e a +9 sul Braga secondo in classifica) un ruolo di primo piano spetta a Joao Mario : il centrocampista lusitano, tornato nel club dove è cresciuto dopo diverse annate deludenti fra Inter, West Ham e Lokomotiv Mosca, ha ritrovato il sorriso e lo smalto dei giorni migliori, e l'intenzione dei Leões è quella di riscattarlo al termine della stagione .

Secondo quanto scrive il quotidiano portoghese A Bola, la dirigenza dello Sporting Lisbona avrebbe presentato un'offerta da 7 milioni di euro per il riscatto di Joao Mario, attualmente in prestito secco fino al termine della stagione e sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2022. Una proposta prontamente rifiutata dai vertici nerazzurri, che puntano a ottenere di più dalla cessione del centrocampista, arrivato a Milano al termine dell'Europeo del 2016 per più di 40 milioni: la volontà di entrambi i club è quella di arrivare a un accordo, la trattativa prosegue.