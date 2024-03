Le porte girevoli dell’hotel che sta ospitando l’Inter a Madrid hanno accolto in queste ore diversi addetti ai lavori. Tra questi, come testimonia la foto scattata da Fcinter1908, anche Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. La trasferta spagnola è servita per una ulteriore chiacchierata sul rinnovo di contratto del capitano nerazzurro, attualmente in scadenza nel 2026.

Si ragiona per limare la distanza tra le parti e arrivare al prolungamento con relativo adeguamento per certificare lo status ormai raggiunto dall’argentino. L’Inter in questo momento non ha fretta, considerando che il riconoscimento economico partirebbe comunque dalla prossima stagione. Per questo sono previsti nuovi contatti tra qualche settimana, con la speranza di chiudere entro l'inizio della nuova stagione sportiva. Questo quanto raccolto da Fcinter1908.