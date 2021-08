FCIN1908/ Marotta, confronto con Zhang: parole chiare, ok a 3 rinforzi. Rispunta Dzeko

L'amministratore delegato nerazzurro ha ottenuto rassicurazioni dal presidente in un vertice in videoconferenza

Quella di ieri è stata un giornata impegnativa per Beppe Marotta, che da viale della Liberazione ha dovuto confrontarsi con Zhang (in videoconferenza) e anche con esponenti della curva, che dopo il confronto di maggio hanno chiesto un altro chiarimento all’amministratore delegato nerazzurro. Il dialogo con la Cina è stato schietto, Marotta ha chiesto e ottenuto rassicurazioni, spiegando a Zhang che per sé e per il suo gruppo di lavoro sarà molto complesso gestire la piazza dopo la cessione di Lukaku e che diventa fondamentale rinforzare la rosa con tre innesti: due punte e un esterno. Se non possiamo lavorare in questo modo, siamo anche pronti a farci da parte. Questo il messaggio che Marotta ha recapitato a Zhang, privo di fronzoli. Il presidente ha incassato e dato il consenso a procedere.