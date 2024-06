Ieri l'Inter e il Genoa hanno raggiunto l'accordo verbale per Josep Martinez: settimana prossima è atteso a Milano

Ieri l'Inter e il Genoa hanno raggiunto l'accordo verbale per Josep Martinez (qui le cifre finali dell'operazione). Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, il portiere spagnolo classe 1998 dovrebbe arrivare settimana prossima a Milano. Una volta giunto in città, sarà il momento delle visite mediche e in seguito verrà formalizzato il suo arrivo all’Inter.