FCIN1908 / Inter, si accelera sul fronte Morata: arrivati in sede gli agenti

L'Inter fa sul serio per Alvaro Morata: come documentato da Fcinter1908, pochi minuti fa gli agenti dell'attaccante spagnolo, Juanma Lopez e l'avvocato Beppe Bozzo, sono arrivati nella sede del club nerazzurro, e in questo momento sono a colloquio con i dirigenti interisti. Un incontro preliminare per capire i margini di manovra con l'Atletico Madrid, che non chiude alla cessione del giocatore, ma punta a ottenere la cifra prevista dalla clausola rescissoria (circa 21 milioni di euro).