FCIN1908 / Inter, niente ricorso. Calhanoglu, la data del rientro. Skriniar…

Il verdetto del Giudice Sportivo in merito ai fatti (spiacevoli) di Coppa Italia avvenuti nel match tra Juventus e Inter è stato da poco pubblicato sul sito della Lega . Secondo quanto raccolto da FCINter1908 per il momento l' Inter , che è in partenza per Salerno, non starebbe pensando di fare ricorso.

Situazione infermeria

Calhanoglu e Skriniar non sono arruolabili per la trasferta di campionato contro la Salernitana. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 i due giocatori proseguono il lavoro personalizzato. Per quanto riguarda le tempistiche di recupero sembra difficile che Hakan possa essere a disposizione per la partita contro il Benfica di Champions League: più probabile che il giocatore turco ritorni in vista di Inter-Monza. Le sue condizioni, come anche quelle di Milan Skriniar, vengono valutate giorno per giorno. Lo slovacco sta proseguendo con il lavoro personalizzato sul campo. Ormai è un mese che il difensore nerazzurro non si allena con la squadra, anche se nelle ultime sedute ha svolto un lavoro più particolare. Inzaghi spera di recuperare entrambi al più presto.