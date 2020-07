FCIN1908 / Inter, nuovo ingresso in società: il club smentisce l’arrivo di Pfannenstiel

Il pensiero recentemente esternato da Antonio Conte dopo la vittoria contro il Genoa a proposito delle voci che accostavano Lionel Messi all’Inter trova ancora una volta conferma. Il club nerazzurro viene spesso e volentieri accostato a trattative di mercato (come nel caso della Pulce). Spesso però si tratta solo di fantacalcio. Come per i calciatori così anche per gli ingressi societari.

In questo discorso rientra anche la notizia fatta trapelare da Kicker a proposito di un presunto nuovo capo scout in casa Inter. Il nome fatto è quello di Lutz Pfannenstiel (ex ds del Fortuna Dusseldorf). Ma secondo quanto verificato da FCIN1908 il club smentisce l’arrivo in società di un nuovo capo scout. Essere accostati all’Inter incomincia ad essere un ottimo punto da inserire a curriculum, insomma.

(FCIN1908)