Inter, non solo l’esterno: Marotta studia la doppia offerta per arrivare anche a…

L’Inter ha scelto il rinforzo giusto per la fascia sinistra in vista della prossima stagione. Come anticipato da FCINTER1908.IT si tratta di Emerson Palmieri, laterale mancino italo-brasiliano ex Roma e ora al Chelsea. Arrivato tra le fila dei Blues su richiesta di Antonio Conte, ora è lo stesso tecnico leccese ad averlo chiesto espressamente alla dirigenza nerazzurra.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Emerson Palmieri potrebbe non essere l’unico rinforzo in arrivo ad Appiano Gentile da Stamford Bridge. Il cartellino dell’italo-brasiliano è valutato 30 milioni dal Chelsea, ma l’idea di Marotta è fare una proposta che comprenda anche il cartellino di Olivier Giroud. Nonostante il rinnovo per un altro anno, il francese non è mai uscito dai radar del club nerazzurro.