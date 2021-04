FCIN1908 Scouting – La concorrenza, il ruolo di Zanetti e il Lautaro bis: Inter, ecco Bustos

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo il classe 2004 Gonzalo Bustos

Alessandro De Felice

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Un nuovo talento 'albiceleste' per l'Inter. In attesa del ritorno in Italia del presidente Steven Zhang e l'incontro con Antonio Conte e la dirigenza per capire quali saranno le ambizioni in vista della prossima stagione, il club nerazzurro continua a monitorare il mercato con i nuovi astri nascenti del calcio internazionale nel mirino. C'è lo zampino dell'ex capitano e ora vicepresidente Javier Zanetti sull'ultimo colpo del club di viale della Liberazione. L'argentino è sempre attento ai giovani connazionali e dopo aver giocato un ruolo decisivo per l'arrivo a Milano di Lautaro si è mosso per portare in nerazzurro Gonzalo Bustos, attaccante classe 2004.

Chi è Bustos

Originario di Buenos Aires, Gonzalo Bustos è nato e cresciuto calcisticamente nell'Atalaya, club in cui ha mosso i primi passi da calciatore anche un altro nerazzurro, quel Franco Vezzoni che oggi rappresenta un pilastro della Primavera dell'Inter guidata da Armando Madonna. Il talento del calciatore argentino viene notato dal San Fernando di Cadice, società spagnola, che decide di investire su di lui e portarlo in Europa. Un trasferimento che non frena le ambizioni di Bustos, che risponde adeguatamente al salto nel 'Vecchio Continente'. Anche nella Penisola Iberica, il 16enne brilla e attira su di sé le attenzioni dell'Inter, che nelle scorse settimane ha deciso di portarlo a Milano per una prova.

Le caratteristiche

Attaccante centrale rapido e tecnico: è questo l'identikit di Gonzalo Bustos. Il classe 2004 fa della velocità e della qualità nel dribbling e nella conclusione le sue armi migliori. Caratteristiche che hanno stregato l'Inter, ma non solo. L'argentino può ricoprire diversi ruoli su tutto il fronte d'attacco: prima e seconda punta, ma anche esterno d'attacco o rifinitore. Un profilo completo in grado di poter soddisfare le richieste di Armando Madonna, che lo avrà a disposizione. Toccherà a Bustos convincere l'ambiente nerazzurro e guadagnarsi una chance in prima squadra, magari già a partire dal ritiro estivo in vista della prossima stagione.

L'Inter e il Lautaro bis

I primi provini in nerazzurro hanno lasciato buone sensazioni a dirigenza e staff dell'Inter. Bustos e il club si stanno conoscendo, in attesa di una decisione definitiva in vista della prossima stagione. Dopo l'affare Lautaro Martinez, l'Inter spera di mettere a segno un altro colpo targato Javier Zanetti. Al momento, il piano del club nerazzurro è quello di lanciare Bustos in Primavera nella prossima stagione al posto di Satriano, che andrà a 'farsi le ossa' in prestito. Come riferisce Calciomercato.com, Gonzalo non ha dubbi: l'Inter è la priorità, nonostante l'interesse di numerosi club. E il club nerazzurro spera di aver messo a segno l'ennesimo colpo 'albiceleste'.