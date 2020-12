FCIN1908 Scouting – Casadei, gioiello di casa Inter che studia dall’idolo Nainggolan

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Il florido settore giovanile dell’Inter continua a sfornare talenti a getto continuo. Uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro risponde al nome di Cesare Casadei, centrocampista offensivo classe 2003, punto di forza della Primavera di Armando Madona. Uno che, a 18 anni ancora da compiere, ha già mostrato lampi di classe purissima.

LA CHIAMATA DELL’INTER – Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Casadei arriva a Milano nell’estate del 2018, in seguito al fallimento del club romagnolo. Nativo di Cervia, la sua famiglia gestisce un chiosco di piadine a Milano Marittima; suo fratello Ettore, classe ’99, attualmente in forza alla Savignanese, è un attaccante che milita nei campionati dilettantistici. L’Inter, che lo aveva spesso osservato da avversario, inserisce Casadei nella formazione Under 16 di Bonacina, dove riesce subito a imporre le sue qualità, tanto da meritarsi più volte la convocazione con i ragazzi più grandi dell’Under 17.

ESPLOSIONE – Ma è nella stagione 2019/20 che Casadei compie il salto di qualità: comincia con l’Under 17, dove diventa il leader della formazione di Cristian Chivu, ma già a ottobre sale in pianta stabile con l’Under 18 di Zanchetta. E non è finita qui: a gennaio, a 17 anni appena compiuti, debutta con la Primavera di Madonna, guadagnandosi l’etichetta di uomo degli esordi. Il 2020 si rivelerà un anno d’oro per Casadei: con l’Under 19 nerazzurra, infatti, va a segno all’esordio in campionato (il 22 gennaio contro la Sampdoria), in Youth League (il 16 agosto contro il Rennes) e alla prima del nuovo campionato (il 26 settembre contro la Spal). Un predestinato.

TALENTO – Le sue prestazioni gli valgono in poco tempo le luci della ribalta, non solo in Italia: a ottobre Casadei viene inserito nella prestigiosa lista dei 60 migliori talenti nati nel 2003 stilata dal Guardian, unico italiano insieme a Wilfried Gnonto (altro prodotto del settore giovanile nerazzurro) e Fabio Miretti (centrocampista della Juventus).

CARATTERISTICHE – Centrocampista offensivo, in grado di giocare sia da trequartista che da mezz’ala, dotato tecnicamente e già ben strutturato fisicamente (186 centimetri di altezza). La sua qualità migliore è il tempismo negli inserimenti dalle retrovie, che sfrutta spesso per cercare la via del gol. Forte di testa, possiede le caratteristiche del centrocampista moderno, in grado di giocare a tutto campo, presente sia in fase di interdizione che sotto porta (lo scorso anno 12 gol in 28 presenze tra Under 17, Under 18 e Primavera). All’Inter ha potuto osservare da vicino il suo idolo Radja Nainggolan, dal quale cerca di apprendere in allenamento i “trucchi del mestiere”.