FCIN1908 Scouting – Nuno Mendes, freccia mancina: l’Inter studia l”Hakimi bis’

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Un mix di esplosività e tecnica. L’ultimo gioiello del prezioso vivaio del settore giovanile dello Sporting Lisbona ha appena 18 anni e 6 mesi e sfreccia sulla corsia mancia a tutta velocità. Nuno Mendes ha già attirato su di sé le attenzioni di molti top club europei, tra cui l’Inter, che – stando agli ultimi rumors – ha già ricevuto molte relazioni positive da parte dei suoi scout. Nonostante la giovane età, il portoghese si sta imponendo in prima squadra grazie a qualità tecniche e personalità importanti.

ESORDI – Nato il 19 giugno 2002 a Sintra, città di poco più di 380 mila abitanti a due passi dalla capitale Lisbona, Nuno Mendes viene notato dal suo insegnante Bruno Botelho, che lo consiglia caldamente al Despertar. “Abbiamo fatto un esercizio uno contro uno col portiere, Nuno ha alzato la palla e ha segnato con un colpo no-look come faceva Ronaldinho” ha raccontato in un’intervista al quotidiano lusitano Record. Le doti tecniche e atletiche non passano inosservate: i top club lusitani – Porto, Benfica e Sporting Lisbona – mettono gli occhi su di lui, corteggiandolo. A spuntarla sono le ‘Aguilas‘, ma grazie al lavoro dello scout Akil Momade, nel 2011 Nuno Mendes passa allo Sporting all’età di 9 anni.

ASCESA – Nei ‘Leoes‘ fa tutta la trafila e passo dopo passo arriva fino in prima squadra, con cui esordito il 12 giugno scorso: al 72’ della sfida contro il Pacos Ferreira, il tecnico Ruben Amorim lo inserisce al posto di Marcos Acuna. Da quel momento, Nuno Mendes ha conquistato la stima di staff tecnico e compagni di squadra, con un impiego sempre maggiore nel 3-3-3-1 del tecnico 35enne, arrivato a marzo scorso sulla panchina dello Sporting Lisbona.

MIX VINCENTE – Le indiscutibili qualità tecniche vengono affiancate da una personalità notevole per un ragazzo di poco più di 18 anni.

La progressione palla al piede e la precisione nella rifinitura rappresentano i punti di forza di Nuno Mendes, che ha già dimostrato di essere in grado di saltare l’uomo nell’uno contro uno con grande facilità. Qualità confermato in occasione della sfida contro il Portimonense, con la rete che ha sbloccato il risultato: una marcatura che è risultata essere la più messa del mese di ottobre. Nato calcisticamente come trequartista, Nuno Mendes è riuscito ad adattarsi sulla corsia laterale grazie alla sua intelligenza tattica. Il classe 2002 ha grandi margini di miglioramento, soprattutto sulla fase difensiva: molto spesso cerca l’anticipo, mostrando la sua vena offensiva. Un aspetto su cui deve lavorare e crescere per la definitiva maturazione.

RICHIESTA – Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Antonio Conte ha invocato a più riprese rinforzi sulla fascia sinistra, chiedendo i suoi due ex calciatori. Il muro del Chelsea costringe Marotta e Ausilio a valutare diverse opportunità. Un’alternativa a Young e Perisic, un profilo ‘alla Hakimi’ su cui puntare per la corsia mancina: Nuno Mendes rappresenta l’identikit perfetto cercato dai nerazzurri. Intanto i ‘Leoes‘ si sono mossi per blindare il classe 2002: secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese ‘O Jogo’, per Nuno Mendes è pronto un nuovo contratto con clausola rescissoria alzata da 45 a 70 milioni di euro. Una cifra decisamente alta, che può spaventare i nerazzurri ma non solo: oltre al club di viale della Liberazione ci sarebbero anche Liverpool e Manchester United sulle tracce del 18enne di Sintra, finito nella classifica dei 18enni più costosi di Transfertmarkt. Un’ulteriore conferma del valore di uno dei talenti più importanti del panorama internazionale.