FCIN1908 Scouting – Inter, talento Peschetola: già pronto il dopo Oristanio

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Lorenzo Peschetola

Fabio Alampi

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Se nella Primavera dell'Inter i gradi di elemento più talentuoso spettano senza ombra di dubbio a Gaetano Oristanio, alle sue spalle scalpita un classe 2003 che sembra già la sua fotocopia: Lorenzo Peschetola. Stesso ruolo (trequartista), stesse movenze, stesso piede preferito (il sinistro), all'apparenza anche stesso talento: in questa stagione i due si stanno allenando insieme, e Armando Madonna sta cominciando a studiare da vicino quello che potrebbe essere un naturale avvicendamento in vista del prossimo campionato.

Da Pescara a Milano, con il 10 sulle spalle

Nato a Vasto, in Abruzzo, il 18 febbraio 2003, cresciuto nella vicina Cupello, Peschetola entra fin da piccolo nel settore giovanile del Pescara Comincia a giocare come terzino sinistro, ma ben presto le sue qualità tecniche e la sua velocità lo portano ad avanzare nel ruolo di ala, meglio se a destra, così da rientrare e far male con il suo sinistro. Nell'estate del 2017 arriva la chiamata dell'Inter, che lo acquista insieme al regista classe 2000 Marco Pompetti. Al primo anno in nerazzurro vince campionato e Supercoppa con l'Under 15, venendo progressivamente trasformato da esterno offensivo a trequartista per sfruttare il suo dribbling e la sua visione di gioco. Lo scorso anno, con l'approdo in Under 17, finisce sotto la guida di Cristian Chivu, e il feeling tra i due è immediato: gol, assist e un ruolo di primo piano confermato anche in questa stagione con l'Under 18, che gli valgono l'esordio in Primavera.

Talento, duttilità e l'idolo Perisic

Mancino di talento, rapido nel dribbling e in grado di mandare i compagni in gol con facilità, Peschetola ha dalla sua anche una grande duttilità, che gli permette di farsi valere in diverse posizioni del campo: fantasista dietro le punte, esterno offensivo, è stato provato anche da mezzala e da "falso nueve", anche se il ruolo in cui sembra destinato ad affermarsi è quello di trequartista. Tecnicamente molto dotato, fisicamente deve ancora irrobustirsi per poter reggere gli urti con gli avversari più ruvidi; da migliorare anche l'utilizzo del piede debole, il destro, mentre con il sinistro c'è ben poco da dire. Cresciuto nel mito di Perisic, dopo il debutto in Primavera il prossimo step è quello di conquistare sempre più spazio con l'Under 19 nerazzurra, in attesa che riparta il campionato Under 18: l'Inter ha tra le mani un altro gioiellino.