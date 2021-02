FCIN1908 Scouting – Sembra Savicevic, pupillo di Stankovic: Inter, sfida al Milan per Radulovic

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo

Alessandro De Felice

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Un po' Politano, un po' Shaqiri, un po'... Savicevic. Da sempre tra i vivai più importanti del calcio europeo e mondiale, la Stella Rossa di Belgrado continua a formare giovani talenti destinati a esplodere a livello internazionale. L'ultimo, ma solo in ordine cronologico, è Andrija Radulovic, esterno d'attacco classe 2002. I paragoni pesanti già si sprecano con il giovane serbo - lanciato tra i 'grandi' dall'ex nerazzurro Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa - che si prepara a infiammare il calciomercato europeo. Sulle sue tracce c'è anche l'Inter che continua a seguirlo per valutare qualità e progressi.

Radulovic e il fattore Stankovic

Radulovic è un marchio di fabbrica della Stella Rossa. Il 18enne nato a Kotor ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del club di Belgrado prima di arrivare in Prima Squadra. A notare il suo talento cristallino è stato l'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic, alla guida della Stella Rossa dal 21 dicembre 2019. Dopo l'ottimo rendimento con l'Under 19 in Uefa Youth League, tra cui le reti contro Tottenham e Olympiacos, 'Deki' ha deciso di lanciarlo in prima squadra sul finale della stagione 2019/2020: prima l'esordio con gol nel 4-1 al Radnik in campionato, poi l'ingresso a gara in corso nella semifinale di Coppa Nazionale nel sentitissimo derby contro il Partizan, perso di misura. Stankovic ha dimostrato di contare sulle qualità di Radoluvic, che a partire dalla scorsa estate fa parte stabilmente della Prima Squadra ad appena 18 anni.

Radulovic, mix di esplosività e fantasia

Baricentro basso, accelerazione palla al piede, dribbling e una grande facilità nel saltare l'uomo e creare superiorità nell'uno contro uno. Radulovic veste perfettamente i panni d'esterno d'attacco nel 4-2-3-1 o 4-4-2 di Stankovic. Il 18enne viene schierato sulla destra per poter entrare verso il centro del campo ed esplodere un mancino molto educato. Qualità che il classe 2002 potrà mettere in mostra contro il Milan nel doppio confronto che vedrà impegnati i rossoneri contro la Stella Rossa nei sedicesimi di finale di Europa League.

Radulovic e gli accostamenti

"Andrija è ancora giovane - ha dichiarato il suo agente Igor Kojic in un'intervista rilasciata lo scorso novembre -, ma se dovessi paragonarlo a qualcuno sarebbe sicuramente Dejan Savicevic, 'Il Genio'. Tutti gli appassionati di calcio in Italia sanno sicuramente che tipo di giocatore era Savicevic e lui è il giocatore al quale Andrija può somigliare in futuro. Peraltro vengono dalla stessa Nazione, dalla stessa società e quindi non sarebbe casuale avere la stessa carriera". A pochi giorni di distanza sono arrivate anche le dichiarazioni di Andrea Luciani, collaboratore dell'agenzia di Federico Pastorello, che a Calciomercato.it ha dichiarato: "Mi fa pensare a Berardi, a Politano e soprattutto a Shaqiri: Andrija ha le caratteristiche dello svizzero ex Inter".

Dal derby col Milan a Benfica e Valencia: è caccia a Radulovic

L'Inter lo segue da tempo, così come Benfica e soprattutto Milan, che lo ha inserito nella lista dei calciatori nel mirino grazie all'ex dirigente Zvone Boban. "La pandemia ha causato un rallentamento perché la scorsa estate lo Schalke 04 e il Valencia avevano chiesto informazioni" ha rivelato Luciani. Radulovic ha il contratto in scadenza con la Stella Rossa nel 2022 e in estate, in caso di fumata nera per il rinnovo, potrebbe lasciare Belgrado a prezzo di saldo. Dejan Stankovic e Federico Pastorello, agente - tra gli altri - di Romelu Lukaku, potrebbero giocare un ruolo decisivo nel caso in cui l'Inter decidesse di partire all'assalto del giovane talentino serbo.