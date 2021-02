FCIN1908 Scouting – L’Inter pesca in Irlanda: ecco Zefi, 15enne che ha stregato i nerazzurri

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Il titolo di più giovane marcatore della storia della First Division, la serie cadetta irlandese, e uno ‘score’ di 6 gol in 10 partite con la formazione U15 della sua nazionale. L’Inter guarda al futuro e vuole l’astro nascente del calcio irlandese. I fari degli scout nerazzurri sono puntati su Kevin Zefi, esterno sinistro d’attacco classe 2005 dello Shamrock Rovers. “Ho intravisto talento in lui fin dal primo giorno, ha qualità tecniche incredibili. Deve lavorare tanto, ma Kevin ha grandi potenzialità” ha confessato poche settimane fa il capitano del club irlandese Ronan Finn a proposito della giovane stellina. Un ulteriore attestato di stima di una figura carismatica nell’ambiente degli ‘The Hoops“.

Zefi, un predestinato

Dopo aver dato i primi calci al pallone nel St. Kevin’s Boys, formazione studentesca del nord di Dublino, Zefi si è trasferito nelle giovanili dello Shamrock Rovers, dove ha iniziato tutta la trafila fino ad entrare stabilmente nel giro della formazione riserve, in First Division, e conquistare il primato di più giovane marcatore nella sconfitta per 2-1 del 4 settembre scorso contro il Longford Town. Oltre alla fiducia conquistata nel club, Zefi continua a incantare con la maglia dell’Irlanda U15: il 15enne (compirà 16 anni giovedì prossimo) ha all’attivo 6 reti in 10 presenze. Numeri importanti di chi è destinato a diventare un punto di riferimento per il calcio irlandese.

Chi è Kevin Zefi

Nonostante il destro sia il suo piede naturale, Zefi ricopre il ruolo di esterno sinistro nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Il classe 2005 di origine albanese ama, infatti, tagliare verso il centro del campo per poi andare alla conclusione. Brevilineo con baricentro basso, fa dell’esplosività con l’accelerazione, la tecnica e il dribbling le sue armi migliori. I numeri in nazionale mostrano un grande senso del gol, oltre ad essere uno specialista dei calci di punizione.

Inter, affare già fatto?

Le grandi doti di Kevin Zefi non sono passate inosservate agli occhi della dirigenza dell’Inter, che è intenzionata a chiudere presto l’operazione e assicurarsi il talentuosissimo esterno d’attacco. Dall’Irlanda arrivano conferme: il quotidiano Indipendent assicura che la trattativa sia già chiusa e che i nerazzurri ufficializzeranno il colpo nelle prossime settimane. Un affare in prospettiva con il club di viale della Liberazione che non vuole lasciarsi scappare Kevin Zefi.

