FCIN1908 Scouting – Al posto giusto nel momento giusto: l’Inter riscopre Sottini

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Edoardo Sottini

Fabio Alampi

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Prima in classifica dopo un lunga rincorsa, miglior difesa del campionato, reduce dal successo nel big match contro la Roma e da 5 vittorie nelle ultime 7 partite: per l'Inter Primavera è sicuramente un periodo positivo dopo la leggera flessione avuta a marzo. Uno dei segreti della risalita nerazzurra è stato il passaggio alla difesa a 3: un cambio di modulo del quale ha particolarmente beneficiato Edoardo Sottini, divenuto il braccetto sinistro titolare della retroguardia di Armando Madonna. Il centrale classe 2002, in campo dal primo minuto in tutte le ultime 10 gare, si è scoperto anche pericoloso nell'area di rigore avversaria, con 2 gol nelle ultime 4 contro Sassuolo e Roma.

Il dualismo con Pirola

Nato a Brescia il 18 agosto 2002, Sottini cresce calcisticamente nel Sarnico, uno dei centri di formazione Inter presenti nel bergamasco. Nel 2015, dopo aver vinto il prestigioso torneo Mazza (una delle principali manifestazioni del calcio giovanile bergamasco), approda alla Cremonese, per poi passare nell'estate successiva all'Inter. Qui viene aggregato alla formazione Under 15, diventando così compagno di squadra dei vari Esposito, Pirola e Stankovic, stelle della talentuosissima nidiata dei 2002 che vincerà in serie lo scudetto Under 16 e Under 17. In nerazzurro Sottini parte inizialmente alle spalle del più quotato Pirola, avendo lo stesso ruolo e le stesse caratteristiche fisiche e tecniche (entrambi difensori centrali, entrambi mancini).

Nel 2019 viene promosso in Under, dove indossa la fascia di capitano e si guadagna le attenzioni di Madonna, che lo aggrega spesso e volentieri alla Primavera nonostante la foltissima concorrenza (Pirola, Ntube, Kinkoue e Colombini, per fare dei nomi), togliendosi la soddisfazione di esordire sia in campionato che in Youth League.

Ma è la stagione 2020/21 quella della svolta: Sottini entra in pianta stabile nella rosa Under 19 e, complice la partenza di Pirola, scala le gerarchie di Madonna, diventando imprescindibile una volta tornati al 3-5-2. Non solo: le sue caratteristiche lo portano ad essere aggregato spesso e volentieri alla Prima Squadra, con Conte che in allenamento lo alterna a un certo Bastoni.

Perfetto per la difesa a 3

Difensore centrale, mancino di piede e ben strutturato fisicamente, Sottini ha dimostrato di saper rendere al meglio come terzo di sinistra in una difesa a 3. Molto duro e aggressivo nei contrasti, sta migliorando negli anticipi e nella scelta di tempo degli interventi, come dimostrano le sole 4 ammonizioni fin qui rimediate. Pericoloso anche in area di rigore avversaria, sa accompagnare bene l'azione in fase di costruzione, sganciandosi spesso in avanti a sostegno della manovra. Tra gli elementi maggiormente migliorati nell'ultimo anno, leprospettive su di lui sono totalmente cambiate rispetto a un anno fa: l'Inter lo considera molto anche in chiave futura, motivo in più per regalarsi un finale di stagione da assoluto protagonista con la Primavera.