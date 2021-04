Scouting – Alvarez a FCIN1908, Fuerte Apache e City: Inter, chi è Thiago Almada

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Thiago Almada del Velez

Alessandro De Felice

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

La benedizione di Ricky Alvarez, l'esplosione con Gabriel Heinze e le origini di Carlos Tevez. Un vero e proprio predestinato. Thiago Almada è l'ultima gemma del preziosissimo movimento calcistico argentino. Il classe 2001 del Velez ha già attirato su di sé le attenzioni di molti club europei, tra cui l'Inter e il Manchester City. Una sfida sul mercato che mette in palio un profilo destinato a diventare uno dei più importanti calciatori del panorama mondiale.

"Thiago è un giocatore di grandissimo livello: è molto giovane ma ha già grande personalità - aveva raccontato un anno fa in esclusiva ai microfoni di FcInter1908.it l'ex Inter e compagno di squadra di Thiago al Velez Ricky Alvarez -. Quella è una cosa importantissima. È molto tecnico. Ha il futuro nelle sue mani e sicuramente arriveranno offerte per lui da tante squadre. Deve crescere ancora ma si vede che è fortissimo. Mi auguro che possa fare una grandissima carriera". Alvarez aveva già intravisto le qualità incredibili, sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. Un attestato di stima importante dell'ex nerazzurro nei confronti di Thiago Almada.

Ejercito de los Andes. Thiago Almada è nato è cresciuto nel famoso Barrio di Fuerte Apache a Ciudadela, nel partido di Tres de Febrero, quartiere del suo idolo Carlos Tevez. Soprannominato 'Guayo', da bambino aiutava un fruttivendolo per guadagnare qualche soldo da 'investire' in caramelle e bibite. Il calcio è stata sempre la sua più grande passione: all'età di 5 anni entra nel settore giovanile del Velez Sarsfield, dove fa tutta la trafila.

Il ruolo preferito fin da bambino? 'Enganche', ovvero trequartista, colui che usa la fantasia per smistare i palloni ai compagni. Protagonista in tutte le categorie giovanili con la maglia del 'Fortin', viene convocato anche dall'Argentina con i suoi pari età. Poi l'11 agosto 2018 la realizzazione del sogno: Gabriel Heinze, ex calciatore di Real Madrid e Roma, lo inserisce al 63' durante la sfida contro il Newell's Old Boys, gara vinta 2-0. Poco meno di mezz'ora per Thiago Almada, che debutta all'età di 17 anni, 3 mesi e 16 giorni. "L'unica cosa che mi fa riflettere è che ha solo diciassette anni… Poi dico: come posso lasciarlo fuori se è così forte?" disse di lui Heinze. Parole al miele per il giovane in rampa di lancia.

Tecnica sopraffina, visione di gioco, dribbling e una personalità fuori dal comune. Nel corso degli anni, Thiago Almada è cresciuto proprio sotto la guida di Heinze, perfezionandosi dal punto di vista tattico. Oggi, il classe 2001 può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco: da trequartista centrale, il suo ruolo naturale, e 'falso nueve' a esterno d'attacco, posizione in cui ha giocato maggiormente nel 4-3-3 di Heinze. Thiago Almada predilige partire da sinistra e sfruttare la sua velocità e facilità di dribbling per far male alle difese avversarie. Le sterzate improvvise - grazie al baricentro basso - disorientano gli avversari, consentendogli di creare superiorità numerica. La precisione del piede destro, sia in fase di conclusione che di rifinitura, completano un talento tra i più cristallini.

Ma oltre all'aspetto tecnico, il calciatore del Velez ha dimostrato di avere grande personalità e maturità, nonostante la giovane età: fuori dal campo non ha risparmiato una frecciatina all'ex Inter e Lazio Mauro Zarate affermando che non avrebbe dovuto esultare contro la squadra che ha dato da mangiare alla sua famiglia, mentre sul terreno di gioco non si è tirato indietro quando la pressione aumentava, come nel caso dei tre rigori alla Bombonera contro il Boca, al Monumental contro il River Plate e al 96' in Copa Sudamericana contro l'Aucas.

L'Inter studia un'altra operazione 'alla Lautaro' ma deve affrontare due ostacoli. Pep Guardiola, da tempo sulle tracce di Thiago Almada e che vorrebbe portarlo al Manchester City, e il prezzo, con la valutazione del giocatore che supera i 20 milioni di euro. L'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta non demorde e continua a lavorare per non lasciarsi scappare il talentuoso argentino. Il rientro in Italia di Zhang permetterà alla dirigenza di viale della Liberazione di studiare le mosse in vista del mercato estivo. Una tappa fondamentale per valutare se programmare l'assalto al gioiellino del Velez.