FCIN1908 Scouting – Le parole di Conte, i no a Lukaku e la sfida a Musso: Inter, chi è Trubin

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Una vero e propria saracinesca, in grado di fermare Lukaku e compagni sia all’andata che al ritorno e impedire all’Inter di proseguire il cammino europeo. Anatoliy Trubin ha appena 19 anni ma è già considerato un crack in Ucraina e non solo. “Il loro portiere è stato migliore in campo all’andata e al ritorno” aveva dichiarato apertamente Antonio Conte dopo la gara di ritorno a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. E oltre al tecnico, il classe 2001 ha colpito positivamente gli osservatori nerazzurri, che lo stanno seguendo attentamente per il futuro. E chissà che le prestazioni eccellenti nel doppio confronto e il dispiacere dato ai nerazzurri non possa spingere il club di viale della Liberazione ad affidargli le chiavi della porta per il futuro e raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. Un incrocio ‘fortunato’, proprio come accaduto la scorsa estate dall’altra parte del Naviglio con l’arrivo di Hauge al Milan dopo le sfide nei preliminari di Europa League contro il Bodo/Glimt.

PERCORSO – Nato a Donetsk il primo agosto 2001, Trubin è cresciuto calcisticamente nell’Azovstal Mariupol prima di passare nel 2014, all’età di 13 anni, nel settore giovanile dello Shakhtar. Nel club arancionero fa tutta la trafila fino alla prima convocazione in prima squadra nel febbraio 2019. In panchina c’è Paulo Fonseca, attuale allenatore della Roma, che decide di chiamarlo per la gara di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Per l’esordio bisogna aspettare altri tre mesi: il 26 maggio, Trubin esordisce tra i pali nel 4-0 sul Mariupol. In estate, ed esattamente a luglio, riceve il premio di Miglior Giocatore Ucraino U19, prima di completare il processo di maturazione alle spalle del più esperto Pyatov, fino a scavalcarlo nelle gerarchie di Luis Castro, che in questa stagione ha deciso di schierarlo con continuità. Una mossa che si è rivelata azzeccata alla luce del rendimento del 19enne.

COMPLETO – Dall’uscita a Donetsk alla parata d’istinto con la mano di richiamo sul colpo di testa. Trubin ha mostrato tutto il suo repertorio contro un Lukaku che ha provato in tutti i modi a batterlo nei 180 minuti. Nonostante i 19 anni, il portiere ucraino ha dimostrato di avere ottimi riflessi, senso della posizione e guidare la difesa con grande personalità. Nonostante una struttura fisica imponente con i 200 centimetri d’altezza, Trubin è bravo negli interventi bassi grazie a una grande reattività e agilità. Istinto, esplosività, lettura delle traiettorie e delle situazioni, posizionamento tra i pali e leadership. Il 19enne incarna il profilo di portiere completo. Ma c’è un aspetto in cui deve ancora crescere: le uscite, con una tendenza a restare sempre tra i pali. Ora deve dimostrare di reggere la pressione e di meritarsi i palcoscenici internazionali per compiere il definitivo salto di qualità.

FUTURO NERAZZURRO? – Tra le differenze tra il 5-0 in Europa League di agosto e i due pari a reti inviolate di Champions League in questa stagione c’è sicuramente la presenza di Trubin tra i pali rispetto a Pyatov. Un dettaglio rilevante alla luce delle parate del classe 2001, con le uniche due partite – insieme a quella in casa di Champions contro il Real Madrid – in cui in questa stagione la squadra di Conte non è andata in gol. Ora guadagna appena 5 mila euro al mese ma il suo futuro potrebbe essere a tinte nerazzurre. Trubin è, infatti, sulla lista dei portieri seguiti dalla dirigenza dell’Inter per l’erede di Handanovic. Come rivelato da Calciomercato.com, in cima ai desideri di Ausilio e Marotta c’è sempre Musso, ma le richieste esose dell’Udinese potrebbero spingere il club di viale della Liberazione a puntare su Trubin, che dopo aver fermato l’Inter potrebbe diventare il numero uno del futuro dei nerazzurri.