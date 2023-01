FCIN1908 / Skriniar, le parole fanno rumore: Milan nega il virgolettato ai media slovacchi

La posizione di Milan

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Milan Skriniar nega di aver rilasciato le dichiarazioni diventate presto virali ovunque. Nelle dichiarazioni diffuse il giocatore ammetteva di aver firmato per il Psg dalla prossima stagione e di essere in attesa di una risposta e/o di un accordo tra i due club. L'Inter ha verificato con il difensore, Milan dice di non aver parlato con il sito slovacco in questione. La situazione, anche con questa smentita, cambia di poco. Il futuro di Milan sembra già definito e lontano da quella che lui ha definito spesso la sua casa. L'offerta che il Psg ha fatto recapitare al club nerazzurro è stata considerata troppo bassa. L'Inter per Skriniar vuole una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni. Il club deve infatti sostituire un giocatore che in questi anni all'Inter ha dato e rappresentato tanto. Comunque vada, non sarà semplice.