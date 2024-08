C'è grande voglia di Inter tra i tifosi nerazzurri che non si perdono un'amichevole della Beneamata, ma c'è grande voglia di Inter anche tra i giocatori, pronti a ricominciare. Il gruppo sta lavorando sotto la guida di Simone Inzaghi e ha fatto già intravedere alcuni importanti novità nella rosa, che affronterà la prossima lunghissima stagione. C'è un Taremi che ha già rubato i riflettori, implacabile, sempre al posto giusto nel momento giusto. C'è un Zielinski che non sta deludendo le aspettative e sta mostrando la sua qualità. Anche Josep Martinez si sta integrando in maniera positiva nell'ambiente.

I francesi rinunciano alle ferie

La sorpresa di stamattina sono state le facce di Marcus Thuram e Benjamin Pavard ad Appiano Gentile. Come raccolto da FCINTER1908, i due giocatori francesi hanno deliberatamente scelto di rinunciare a due giorni di ferie per aggregarsi immediatamente al gruppo nerazzurro. Un rientro anticipato di due giorni che in precedenza mai si era visto. Marcus e Benji si sono mostrati sorridenti alle telecamere di Inter TV, pronti a riprendersi tutte le emozioni che regala il campo. E anche Simone Inzaghi avrà sorriso nel riabbracciarli. Sabato, come da programma, dovrebbero rientrare de Vrij e Dumfries. Infine, intorno all'8 di agosto sono attesi gli argentini Lautaro e Carboni. Tenendo conto che in questo periodo estivo, il discreto caos per i voli in ritardo potrebbe (si spera di no) influire sulle date di rientro.