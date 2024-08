"Finora l’Inter di Inzaghi ha avuto la forma di un monolite, un blocco unico che nessun turnover poteva mai erodere. Pure il Simone IV inizia con la stessa fedeltà alla tradizione: la squadra indossa il solito abito, restano gli 11 titolari incisi nella pietra. Eppure qualche crepa nelle vecchie certezze si intravede, più di qualcuno bussa alla porta dell’allenatore per reclamare spazio: è possibile che la richiesta stavolta venga ascoltata, anche perché lo impone un’annata da pentola a pressione. E le carte nel mazzo di Inzaghi sono aumentate con gli arrivi a zero di Zielinski e Taremi, più l’aggiunta tattica di Martinez. Dal centrocampo all’attacco e perfino in porta ci si aspettano rotazioni profonde, mai viste prima in quest’era nerazzurra. Per evitare di spremere troppo i soliti noti, l’idea di partenza è aumentare il minutaggio degli “altri”. Il curioso caso dell’ultimo Frattesi, decisivo per la stella con 6 gol segnati in A ma con appena 6 partite giocate dall’inizio, di cui tre a scudetto già vinto, non dovrebbe più ripetersi", spiega La Gazzetta dello Sport.