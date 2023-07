FCIN1908 / Trubin, serve tempo. Sesto centrocampista: le caratteristiche. Sensi e Fabbian…

Altra questione aperta, oltre al braccetto destro, è poi quella del sesto centrocampista. L’Inter in questo momento deve lavorare per sistemare Stefano Sensi, già avvertito di essere fuori dal progetto. Appena l’ex Sassuolo avrà trovato una sistemazione, si procederà con l’affondo per un profilo che dovrà avere caratteristiche chiare: giovane futuribile e dai costi non troppo elevati. Non dovrebbe esserci spazio per Fabbian, pronto ad andare in prestito per giocare con continuità. Per lui più che probabile una esperienza in Serie A.