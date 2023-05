FCINTER1908 / Mkhitaryan, i tempi. Skriniar spinge per Istanbul e l’Inter gli risponde così

L'euforia per la strameritata vittoria nel derby di Champions League è ancora nell'aria, ma in casa Inter il lavoro prosegue con grande concentrazione. Domenica i nerazzurri affronteranno il Napoli, poi pochissimi giorni per concentrarsi sulla finale di Coppa Italia. E poi ancora il campionato da finire nel migliore dei modi con le sfide contro Atalanta e Torino. Tante sfide in pochi giorni e un pensiero al biglietto per Istanbul: il 10 giugno l'Inter se la dovrà vedere con il Manchester City nella finale di Champions League. Un sogno conquistato sul campo.

In previsione di questo finale di stagione intenso e di portata eccezionale, Simone Inzaghi spera e conta di recuperare tutti i suoi uomini. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Mkhitaryan sta lavorando a parte e la previsione è quella di averlo pronto e disponibile per la finale di Istanbul. Anche Milan Skriniar, tornato dopo tre settimane di riabilitazione a Milano, sta lavorando a parte. Se dall'esterno il difensore slovacco pare un corpo estraneo in questa Inter che dell'unione ha fatto la sua forza, il gruppo nerazzurro non gli rimprovera nulla. Milan sta lavorando per mettersi a disposizione nella finale di Champions League. Gli ultimi allenamenti con il gruppo risalgono ormai ad un'epoca fa e quindi pare molto difficile che arrivati a Istanbul possa rappresentare un'opzione nella formazione titolare. Ma Inzaghi non rinuncia al suo apporto, nel caso il recupero del giocatore lo rendesse possibile. L'addio ormai scritto a quella che è stata la sua casa per anni potrebbe ancora offrire una piccola pagina da scrivere in nerazzurro. Rendendo l'addio meno amaro.