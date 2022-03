FCIN1908 / Inter, ad Appiano tutti negativi. Vecino positivo, si attende esito molecolare

Si attende la comunicazione da parte della federazione uruguaiana

Dall'Uruguay arrivano voci in merito ad una presunta positività al Covid di Matias Vecino . Dopo la positività di Lautaro Martinez questa sarebbe la seconda in casa Inter . Secondo quanto riportato da Ovacìon, il centrocampista uruguaiano sarebbe risultato positivo al tampone e salterebbe quindi le gare di qualificazione al Mondiale contro Perù e Cile. Il c.t. dell'Uruguay, Diego Alonso, ha convocato Fabricio Dìaz per sostituire il giocatore dell'Inter. Come si evince dalle immagini postate dall'AUF, ieri Vecino ha partecipato all'allenamento della squadra.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 l'Uruguay avrebbe avvisato l'Inter di questa possibilità, ma non ci sarebbe ancora la certezza in merito. Il giocatore potrebbe aver fatto un tampone rapido ed essere in attesa del risultato del molecolare, per - eventualmente - escludere un falso positivo. La comunicazione in questo caso deve essere rigorosamente fatta prima dalla Nazionale di pertinenza e in seguito dal club di appartenenza. FCINTER1908 apprende inoltre che il gruppo squadra rimasto ad Appiano Gentile non ha riscontrato nel consueto giro di tamponi altre positività: tutti negativi.