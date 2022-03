FCIN1908 / Inter, ecco il programma durante la sosta. Brozovic, i passi per il rientro

Le ultime da Appiano Gentile: il programma che seguirà il gruppo agli ordini di Inzaghi, le condizioni di Lautaro Martinez e il recupero di Marcelo Brozovic in vista di Juventus-Inter

La sosta per gli impegni delle Nazionali ha portato via da Appiano Gentile 13 giocatori nerazzurri (compresi i fratelli Carboni della Primavera). Il gruppo rimasto a Milano ha ripreso a lavorare oggi e continuerà a farlo fino a venerdì. Come raccolto da FCINTER1908 , a cavallo del fine settimana Simone Inzaghi dovrebbe concedere tre giorni di pausa con ritrovo previsto nuovamente nella giornata di martedì. Non è partito Lautaro Martinez per l'Argentina, dopo il tampone eseguito nella giornata di domenica e risultato positivo al Covid. L'attaccante argentino sta bene e sta rispettando l'isolamento fiduciario nella sua casa di Milano.

Non è partito nemmeno Marcelo Brozovic, che in questa settimana ne approfitterà per fare terapie e lavorare al suo recupero in vista della sfida con la Juventus in programma il 3 aprile. Secondo quanto appreso da FCINTER1908 il centrocampista croato non lavorerà in gruppo nemmeno in questa settimana. L'iniziale ottimismo che permeava l'ambiente diversi giorni prima della sfida con la Fiorentina si è dovuto confrontare con un polpaccio indurito, che non regalava segni di miglioramento. Da qui la decisione di non rischiarlo. La settimana della sosta servirà anche a questo. A riportare Brozovic prima in gruppo, poi in campo.