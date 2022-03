Dybala, l’Inter può arrivare a 7 milioni. GdS: “Si dovrà discutere anche di…”

L'attaccante argentino lascerà la Juventus al termine della stagione: nerazzurri pronti a presentare un'offerta

Adesso c'è anche la conferma: Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione. La Gazzetta dello Sport crede alla possibilità Inter, e parla anche di cifre: "L'Inter c'è, come pure l'Atletico Madrid. Il club spagnolo è quello che, al di fuori dei confini italiani, ha mandato i segnali più convinti all'entourage di Dybala, al suo agente e non solo. Resta da capire fino a che punto si spingerà la squadra di Diego Simeone, se davvero entrerà in scena con un'offerta concreta. È un passaggio chiave. Con l'Inter spettatrice assai interessata. Senza l'Atletico in campo, il club nerazzurro sentirebbe di avere le carte in regola per affondare, per provare a chiudere.