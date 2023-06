FCIN1908 / Vertice Inter, rinnovo Inzaghi non era tema: ecco cosa è emerso

L'Inter ha confermato a Inzaghi la volontà di allestire una squadra altamente competitiva, pur nel rispetto della strategia di contenimento dei costi. Per questo, grande attenzione a come spendere le risorse a disposizione e, soprattutto, grande attenzione anche al mercato in uscita per raggiungere certi nomi. Nomi che sono stati messi sul tavolo sia dal tecnico che dai dirigenti. Una serie di idee che verranno approfondite nelle prossime settimane. Ma determinante, da quanto appreso, sarà anche il mercato in uscita per avere risorse da investire sui nuovi acquisti.