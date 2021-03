CorSera – Nazionale, caso convocati Inter: FIGC scrive all’Ats, attesa risposta

Se gli stranieri hanno già lasciato Milano per andare in Nazionale, gli italiani sono ancora bloccati dall'Ats: i dettagli

"Gli italiani, invece, dovrebbero fare la quarantena a Milano sino al 31 marzo anche se da lunedì l’Inter ha ricevuto il via libera per gli allenamenti collettivi. Sul caso c’è tensione. È evidente che gli stranieri, una volta a casa, risponderanno alla chiamata delle loro nazionali. La Federcalcio, sentendosi beffata, lunedì ha scritto all’Ats per chiedere di avere i giocatori convocati e anche di poterli impiegare nelle tre partite (dopo l’Irlanda ci sono le trasferte in Bulgaria e Lituania). Martedì è attesa la risposta. Mancini confida che domani a Parma il piccolo gruppo nerazzurro si unisca ai compagni", sottolinea il Corriere della Sera a tal proposito.