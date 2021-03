Barella-Inter, c’è un accordo non scritto sul futuro. “Ma i discorsi sul rinnovo…”

Non è ancora iniziata la trattativa per il prolungamento di contratto del giocatore nerazzurro, ma lui e il club vogliono restare assieme

Non c'è stato un incontro o un contatto con il procuratore del giocatore, Beltrami. L'accordo non scritto con l'agente - assicura lo stesso portale - è di cominciare a parlarne alla fine di questa stagione. Al momento l'obiettivo principale della società è vincere e non si possono aggiungere ulteriori distrazioni se si considera che già sono abbastanza destabilizzanti le notizie sul possibile addio di Suning all'Inter (o quantomeno la cessione delle quote). Se da un lato c'è l'Inter che vuole rinnovare il contratto di Nicolò, dall'altro c'è la sua volontà di restare a Milano. Sono volontà che combaciano. E che respingono le voci che parlano dell'interessamento di altri club, come il Liverpool ad esempio. Per questo in estate si pianificherà il futuro del calciatore nerazzurro.