Sky – FIGC, risolto primo problema: ecco cosa succederà alla prossima Serie A in caso di stop

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è terminata da poco la riunione tra le varie Leghe per tracciare la linea comune della FIGC. Erano presenti AIC (calciatori), AIAC (allenatori) e l’AIA (arbitri).

La Federcalcio ha informato le rispettive associazioni del percorso intrapreso nel caso in cui si dovesse riprendere a giocare e nel caso in cui il campionato dovesse finire. In caso contrario, però, la FIGC sta già pensando al piano B e ha già preso una prima decisione: saranno mantenute le promozioni e retrocessioni, in modo tale da avere anche la prossima Serie A sarà a 20 squadre, allontanando così l’ipotesi paventata nelle ultime settimane di una possibile Serie A a 22 squadre. La FIGC, poi, si è detta disposta a prorogare il termine della stagione (attualmente fissato per il 2 agosto) qualora l’UEFA dovesse comunicare una nuova data, diversa dal 3 agosto, come ripresa di Champions ed Europa League.