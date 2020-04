GdS – Serie A fino al 2 agosto? 33 giorni nel vuoto: si rischia un limbo pericoloso

C’è un tema piuttosto importante di cui i vertici del calcio stanno parlando in relazione alla ripresa delle ostilità: “Ben 33 giorni nel vuoto. È solo un limbo giuridico, vero, ma è ugualmente pericoloso. Chiudere la serie A il 2 agosto significa lasciare tanti giocatori senza padrone per troppo tempo. Cioè dal 30 giugno in poi, la fatidica data che in genere separa una stagione sportiva dall’altra. Ecco perché tutti gli interessati sono all’opera per trovare una soluzione per tempo. Innanzitutto la Federcalcio si sta consultando con Leghe e Assocalciatori per individuare soluzioni inattaccabili. Ma è un percorso ancora pieno di ostacoli, visto che sarà necessario (tra l’altro) l’intervento del Governo per legiferare in materia. Insomma la questione è di primaria importanza e come possiamo ben capire, in questa fase tormentata, apre le porte a mille dubbi”, spiega la Gazzetta dello Sport.