Inter, col Real una finale: tre motivi per non fallire. Conte, squadra strigliata: il retroscena

Questa volta l’Inter e Conte si giocano una finale. Se il pari contro il Borussia Monchengladbach raggiunto in extremis in Germania e la sconfitta casalinga contro lo Shakhtar Donetsk prima della gara di Valdebebas del 3 novembre scorso mettevano alle strette il Real Madrid, ora sono i nerazzurri a giocarsi tutto domani sera a San Siro. La squadra guidata dal tecnico leccese si gioca le ultime chance dopo aver conquistato solamente due punti nei primi 270 minuti con i pareggi in casa contro il ‘Gladbach e in trasferta contro lo Shakhtar.

La Gazzetta dello Sport presenta la gara e pone l’accento sull’importanza della sfida in casa Inter: “Zinedine Zidane tre settimane fa parlò di ‘finale’, a proposito della gara contro l’Inter. Ora il discorso vale per Antonio Conte: domani in ballo ci sono qualificazione agli ottavi, milioni buoni per i bilanci in questi tempi di pandemia e soprattutto la certificazione – in termini di risultati – di un passo in avanti rispetto alle ultime due stagione, quando il passaggio del turno è sfuggito all’ultimo tuffo“.

La Rosea aggiunge: “Domenica Conte ha strigliato l’Inter, perché conscio del momento decisivo e perché scontento dell’atteggiamento della squadra. Il Real Madrid, domani, non ammette distrazioni e/o primi tempi pieni di amnesie“.