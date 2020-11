SM – Inter-Real, vietato sbagliare: idee chiare per Conte. “Un solo dubbio di formazione”

Vietato sbagliare per l’Inter che mercoledì sera sfiderà a San Siro il Real Madrid nella quarta giornata di Champions League. Paradossalmente, anche una non vittoria non escluderebbe i nerazzurri dalla possibilità di approdare agli ottavi di finale ma Conte pretende dai suoi una reazione dopo il match con il Torino, vinto 4-2 dopo un primo tempo, e una prima ora di gara, decisamente al di sotto delle attese. Il tecnico vuole rivedere il furore agonistico che in stagione si è visto raramente, a differenza dell’anno passato, in campionato e in Europa League.

DUBBI DI FORMAZIONE – Come riporta Sport Mediaset, contro il Real Madrid si rivedrà Lautaro Martinez dal 1′ al fianco di Lukaku, con Sanchez che si accomoderà in panchina. Torneranno titolari anche Skriniar e De Vrij che formeranno il trio difensivo con Bastoni a protezione della porta difesa da Handanovic.

Gli unici dubbi restano in mediana: Sensi si è allenato ma potrebbe al massimo strappare una convocazione: Vidal e Barella sono certi di partire titolari mentre il terzo elemento del centrocampo dovrebbe essere Gagliardini, favorito sia su Eriksen – “resta sempre un passo indietro nelle scelte di Conte”, riporta Sport Mediaset – sia su Nainggolan, considerato anche lui una seconda o terza scelta. Hakimi sarà il padrone della fascia destra, con l’unico vero ballottaggio tra Young e Perisic, sebbene l’inglese appaia leggermente avvantaggiato.