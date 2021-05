Inter, settimana clou: finanziamento e incontro Conte-Zhang. “Antonio vuole 2 risposte”

Quella che si appresta ad iniziare è una settimana decisiva per il futuro dell'Inter: due i temi cardine, il finanziamento e Conte

Matteo Pifferi

"Quel sorriso amaro sul rigore del 3-2 è il titolo di una conferenza stampa che non c’è stata". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle reazioni di Conte dopo il KO contro la Juventus. I nerazzurri, arrivati a Torino in veste di campioni d'Italia, sono andati vicino a cogliere un buon risultato ma il rigore del 3-2 nel finale ha portato ad una sconfitta che mancava da Samp-Inter di inizio gennaio.

Voglia di ciclo

Tralasciando l'aspetto prettamente legato alla partita, ci si continua ad interrogare sul futuro di Antonio Conte. "Il dribbling di ieri era annunciato: il tecnico non ha parlato, la motivazione è sempre la stessa. E sarà così fino a quando non avrà il colloquio con il presidente", sottolinea La Gazzetta, riprendendo le parole di Marotta. L'incontro dovrebbe avvenire in settimana, proprio in concomitanza con la chiusura dell'operazione di finanziamento. "Attraverso Great Horizon, nelle casse nerazzurre arriveranno 200 dei 250 milioni complessivi dell’affare. Va definito il perimetro dell’operazione e le clausole che legheranno l’Inter al fondo. Se tutto si chiuderà entro la metà della settimana, è allora davvero possibile che l’incontro tra Conte e Zhang avvenga prima della gara con l’Udinese", confida la Rosea.

No Villa Bellini bis

A differenza di ciò che accadde un anno fa a Villa Bellini, in questa circostanza sarà diverso. "Si parleranno a quattr’occhi, Conte e il presidente. E da Zhang Antonio vuole avere una doppia risposta: la capacità di mantenere un’Inter in grado di vincere e quella di non rivivere le difficoltà gestionali della stagione che sta per terminare", ammette La Gazzetta dello Sport.