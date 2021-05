Juve-Inter, rigore su Cuadrado. Mentana: “A quell’ora il VAR era già chiuso”

Il giornalista ha attaccato duramente i direttori di gara dopo i diversi errori che sono stati fatti all'Allianz Stadium

E neanche il calar della notte ha fatto passare in secondo piano quanto successo all'Allianz Stadium. Il direttore di La7 su Instagram ha condiviso un meme sulla partita: "A quell'ora il VAR era già chiuso", recita il post. La foto è quella che immortala il rigore assegnato a Cuadrado per un fallo di Perisic. Un rigore che è stato definito molto generoso. E dopo diversi interventi al VAR che ha corretto le decisioni di Calvarese, in quel caso non è arrivato un richiamo. Il rigore Cuadrado lo ha messo a segno e la Juve ha vinto 3 a 2. Può sperare ancora in un posto in CL. L'Inter è sempre Campione D'Italia. Forse per questo gli errori pesano meno per i nerazzurri.