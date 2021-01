Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: Eriksen play, tanto turnover per Conte

L’Inter torna in campo dopo il pareggio con la Roma. Oggi i nerazzurri affrontano la Fiorentina in trasferta negli ottavi di finale di Coppa Italia. In palio il passo per i quarti, nei quali la vincente affronterà il Milan. La squadra di Conte cerca una vittoria anche per arrivare al meglio al big match di campionato con la Juventus in programma domenica sera al Meazza. Chance dal primo minuto per Christian Eriksen, in una nuova veste, come annunciato ieri dal tecnico ai microfoni di Rai Sport. Tanto turnover in tutti i reparti. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 98 Igor; 22 Caceres, 6 Borja Valero, 34 Amrabat, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 92 Eysseric; 11 Kouame.

A disposizione: 33 Brancolini, 69 Dragowski, 5 Bonaventura, 8 Duncan, 9 Vlahovic, 20 Pezzella, 23 Venuti, 27 Barreca, 28 Montiel, 29 Krastev, 32 Dalle Mura, 77 Callejon.

Allenatore: Cesare Prandelli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 15 Young, 5 Gagliardini, 24 Eriksen, 12 Sensi, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 6 de Vrij, 9 Lukaku, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Vecchi, Di Iorio.

Quarto Uomo: Prontera.

VAR: Aureliano.

Assistente VAR: Costanzo.