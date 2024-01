Fiorentina-Inter, le formazioni UFFICIALI: torna Bastoni. In mezzo Asllani e Frattesi

Le scelte di Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi per la gara di campionato in programma questa sera tra viola e nerazzurri

Con la Supercoppa in bacheca, l'Inter torna a pensare al campionato. I nerazzurri fiutano l'occasione di tornare in vetta, anche con una partita in meno, dopo il mezzo passo falso della Juventus contro l'Empoli. Non sarà per nulla facile però, perché la Fiorentina stasera davanti al proprio pubblico venderà la propria pelle a caro prezzo. I viola proveranno a cancellare la brutta partita di Riad con il Napoli e all'Inter, orfana di Calhanoglu e Barella, serviranno fame e concentrazione per avere la meglio.